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"المركزي الإماراتي" يبيع 1.7 مليار درهم من رصيد الذهب

الأحد 21/مارس/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشف مصرف الإمارات المركزي عن بيع ما قيمته 1.7 مليار درهم من رصيده من السبائك الذهبية خلال شهر يناير 2021.

وأشار المركزي الإماراتي في تقرير حديث له، إلى أن رصيده من السبائك الذهبية بلغ 11.17 مليار درهم خلال يناير.

وتعكس عملية بيع جزء من حيازته من الذهب حرص المركزي على تحقيق بعض المكاسب خاصة أن نسبة كبيرة من رصيده من هذا المعدن تم شراؤه بأسعار مغرية في فترة سابقة قبل أن يبدأ بالارتفاع القياسي بعد ذلك.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد عاد لتكوين رصيد من الذهب مع بداية 2015 بعدما باع في وقت سابق جميع حيازته من هذا المعدن واستبدال احتياطاته الأجنبية بسلة من العملات العالمية.

وبحسب الإحصائيات فقد وصل رصيد حيازة المركزي من الذهب في ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى أعلى مستوياته بقيمة 12.86 مليار درهم مقارنة مع 10.7 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني. 

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