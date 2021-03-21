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تسجيل أعلى حالات إصابة يومية بكورونا في الهند
الأحد 21/مارس/2021 - 10:41 ص
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأحد، 43 ألفًا و846 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وشهدت الهند، اليوم تسجيل أعلى حصيلة إصابات
يومية خلال هذا العام، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 11 مليون و599 ألفاً و 130
حالة.
وأفادت صحيفة هندوستان تايمز، نقلًا عن
وزارة الصحة الهندية، بأنه تم تسجيل 197 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة
159 ألفاً و755 حالة.
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