Advertisements

تسجيل أعلى حالات إصابة يومية بكورونا في الهند

الأحد 21/مارس/2021 - 10:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأحد، 43 ألفًا و846 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وشهدت الهند، اليوم تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية خلال هذا العام، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 11 مليون و599 ألفاً و 130 حالة.

 

وأفادت صحيفة هندوستان تايمز، نقلًا عن وزارة الصحة الهندية، بأنه تم تسجيل 197 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 159 ألفاً و755 حالة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الهند أعلى إصابة يومية إصابات كورونا

أخبار تهمك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من الزمالك عن جايمي باتشيكو

منذ ساعة و 26 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 11 دقيقة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يومين

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 12584 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 181 وفاة ونحو 15 ألف إصابة بكورونا

الهند تسجل 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

12 ألف إصابة بفيروس كورونا في الهند

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار