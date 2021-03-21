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محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف خط 12 بتكلفة 20 مليون جنيه

الأحد 21/مارس/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 12، والجاري رصفه بطول 8 كيلو بنطاق مدينة طوخ بتكلفة 20 مليون جنيه.

وتجرى أعمال الرصف بنظام FDR الترميم الذاتي، والذي يعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وأكد المحافظ أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

وتفقد المحافظ أعمال وضع الطبقه الاسفلتيه بسمك 5 سم عند مدخل قرية بلتان كما تفقد المحافظ أعمال كشط الطريق عند مدخل قرية برشوم ووجه باستغلال ناتج القشط في رصف الطرق الترابية بالقرى.

رافق المحافظ في الجولة المهندسة نهى أيوب مدير مشروعات القليوبية بالهيئة العامة للطرق والكباري، ومصطفى حسانين نائب رئيس مدينة طوخ.
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف خط 12 بتكلفة 20 مليون جنيه
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف خط 12 بتكلفة 20 مليون جنيه
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف خط 12 بتكلفة 20 مليون جنيه
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف خط 12 بتكلفة 20 مليون جنيه

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