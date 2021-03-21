Advertisements

احتفال "المرأة الأفريقية" بعيد الأم بمكتبة القاهرة الكبرى

الأحد 21/مارس/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


اقامت مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، احتفالية بمناسبة عيد الأم واليوم العالمى للمرأة، نظمتها اللجنة الثقافية بالمؤسسة برئاسة اللواء هشام فرج وكيل وزارة الثقافة، أمس السبت، بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

تضمن الاحتفال إقامة ندوة بعنوان "دور الأم فى بناء الشخصية" تحدث فيها الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، والإعلامى الدكتور جمال الشاعر الذى أهدى الندوة قصيدة عن الأم حازت على إعجاب السادة الحضور، كما تحدثت الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا واستاذ بالمركز القومى للبحوث، والدكتورة جيهان كمال محمد مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وقدمت الندوة الشاعرة والكاتبة علا حويدق .

كما تضمن الاحتفال تكريم اسم الداعية الدكتور عبلة الكحلاوى، وتسلم درع التكريم ابنتها الدكتورة مروة ياسين، وأهدى درع المؤسسة لمداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوى، وللسادة المتحدثين بالندوة وعدد من الأمهات بدولة السودان الشقيق، ممن لهن دورا بارزا ومسيرة عطاء لأبنائهن وأوطانهن .

وبحضور كوكبة كبيرة من أعضاء المؤسسة، كرمت سهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا ومدير مهرجان القاهرة السينمائي سابقا، والمهندسة أميمة محمود والدة الشهيد العقيد أركان حرب محمد سمير إدريس من أبطال الدفعة 94 حربية، والدكتورة عزة أحمد دويدار، أستاذ التخاطب بمؤسسة أولادنا وابنتها سارة من ذوي الهمم، والإعلامية رحاب عبد الخالق تقديرا لنشاطها الإعلامى الملموس،

كما أهدى أعضاء المؤسسة درع الأم المثالية للدكتورة نجوى إبراهيم رئيس المؤسسة، تقديرا لنشاطها الخدمى بالمجتمع، وتخلل الاحتفال باقة من أشهر أغانى الأم، تغنى بها المطرب مؤمن صالح، والمطربة سماء ابراهيم، بمصاحبة الفنان مراد عبد الرحمن على العود، والفنان مصطفى بيومى على الرق.

أخبار تهمك

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من الزمالك عن جايمي باتشيكو

منذ ساعة و 23 دقيقة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ أقل من ساعتين

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ ساعتين و 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار