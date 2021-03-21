احتفال "المرأة الأفريقية" بعيد الأم بمكتبة القاهرة الكبرى





اقامت مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، احتفالية بمناسبة عيد الأم واليوم العالمى للمرأة، نظمتها اللجنة الثقافية بالمؤسسة برئاسة اللواء هشام فرج وكيل وزارة الثقافة، أمس السبت، بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.



تضمن الاحتفال إقامة ندوة بعنوان "دور الأم فى بناء الشخصية" تحدث فيها الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، والإعلامى الدكتور جمال الشاعر الذى أهدى الندوة قصيدة عن الأم حازت على إعجاب السادة الحضور، كما تحدثت الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا واستاذ بالمركز القومى للبحوث، والدكتورة جيهان كمال محمد مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وقدمت الندوة الشاعرة والكاتبة علا حويدق .



كما تضمن الاحتفال تكريم اسم الداعية الدكتور عبلة الكحلاوى، وتسلم درع التكريم ابنتها الدكتورة مروة ياسين، وأهدى درع المؤسسة لمداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوى، وللسادة المتحدثين بالندوة وعدد من الأمهات بدولة السودان الشقيق، ممن لهن دورا بارزا ومسيرة عطاء لأبنائهن وأوطانهن .



وبحضور كوكبة كبيرة من أعضاء المؤسسة، كرمت سهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا ومدير مهرجان القاهرة السينمائي سابقا، والمهندسة أميمة محمود والدة الشهيد العقيد أركان حرب محمد سمير إدريس من أبطال الدفعة 94 حربية، والدكتورة عزة أحمد دويدار، أستاذ التخاطب بمؤسسة أولادنا وابنتها سارة من ذوي الهمم، والإعلامية رحاب عبد الخالق تقديرا لنشاطها الإعلامى الملموس،



كما أهدى أعضاء المؤسسة درع الأم المثالية للدكتورة نجوى إبراهيم رئيس المؤسسة، تقديرا لنشاطها الخدمى بالمجتمع، وتخلل الاحتفال باقة من أشهر أغانى الأم، تغنى بها المطرب مؤمن صالح، والمطربة سماء ابراهيم، بمصاحبة الفنان مراد عبد الرحمن على العود، والفنان مصطفى بيومى على الرق.