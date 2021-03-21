صابر الرباعى: أميل للانطلاق والحرية.. وكورونا أصابنى بالاكتئاب





أحب التواصل مع الجمهور بشكل مباشر



صابر الرباعى واحد من أبرز نجوم الغناء فى الوطن العربى، حفلاته دائما كاملة العدد وأغنياته تحقق نجاحات كبيرة، عن الغناء فى زمن الكورونا.. يتحدث الرباعى فى حواره لـ«الفجر».





■ لماذا لم تلجأ لحفلات الأونلاين مثلما فعل معظم المطربين؟





- أنا أحب المسرح كثيرا واعتدت على التواصل المباشر مع جمهورى من خلال حفلات اللايف لذلك لم أهتم بحفلات الأونلاين أو لا تغرينى، وأنا أتواصل دائما مع جمهورى عبر السوشيال ميديا وهذا يكفى.





■ وقفت على مسارح عربية وعالمية عديدة، ماذا يمثلك الوقوف على مسرح دار الأوبرا المصرية؟





- كل مسرح وله خصوصية محدودة والاختيارات الغنائية يجب أن تكون على مستوى فنى محدد، لأن هذه المسارح كبيرة لكن تبقى دار الأوبرا المصرية ذات خصوصية، وتحتل مكانة خاصة فى قلبى، أنا مغرم بالأغنية المصرية، إلى جانب المدرسة التونسية، والرحبانية، كما أن مهرجان الموسيقى العربية يشبه فكرى ويتفق مع قناعانى فى الحفاظ على التراث الغنائى وعلى روح وهوية الأغنية العربية، تراثنا جميل يعبر عن ثقافاتنا حيث يمكننا أن نميز ثقافتنا من خلال مقاماتنا الموسيقية، وهذه هى رسالة مهرجان الموسيقى العربية ورسالتى أنا أيضا أجد فيه مقامات الموسيقى العربية وهو ما يشبعنى كفنان.





■ تحافظ دائما على الشكل الكلاسيكى فى الغناء، فمتى تخرج من هذا الإطار خاصة بعدما حققت نجاحا بأداء أغنية «آه لو لعبت يا زهر» للفنان أحمد شيبة؟





- لكل مقام مقال، عندما أحضر لأغنية شعبية يجب أن أكون مؤهلًا لذلك، لأنها لابد أن تكون من عمق الشارع العربى، وأنا مع تقديم مختلف الأنماط الموسيقية، وسعيد بأن أرشيفى يضم القصيدة والأغنية الخفيفة والمقسوم وينقصنى فقط أغنية الطفل والأغنية الشعبية، وهذا يحتاج لدراسة حتى نستقر على مشروع غنائى جيد.





■ الفنان كالطائر الحر يكره الحبس كيف تعاملت مع فكرة الانعزال بالحجر المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا؟





- كنت أشعر بأننى فى سجن ومصاب بشلل غير قادر على الحركة الفنان تحديدا اعتاد على الحركة والانطلاقة والحيوية والنشاط بحكم طبيعة عمله بالتأكيد الحجر المنزلى أثر على وعلى العديد من المطربين أيضا فى بعض الأحيان شعرت بالاكتئاب، ولكن كان علينا تنفيذ الإجرءات الاحترازية بالمكوث فى المنزل لاحتواء الفيروس حتى تعود الحياة كما كانت.





■ لماذا وقع اختيارك على قصيدتى «أين أذهب» و«جريدة الرجل الثانى» للمبدع الراحل نزار قبانى تحديدا لغنائهما؟





- استفزتنى كلمات القصيدتين فأنا لا أغنى شيئا إلا وكنت مقتنعا به ومؤمنا بكلامه وهو ما حدث معى عند قراءتهما كما أنه شرف وإضافة لأى فنان أن يغنى من قصائد الشاعر الكبير نزار قبانى فهو موسوعة أدبية وشعرية فالفنان عندما يغنى من كلمات شاعر كبير يشعر بأنه تقدم خطوة جديدة للأمام وأضاف لتاريخه قفزة كبيرة، وهذا ما حدث مع قصيدة جريدة الرجل الثانى التى أعجبت بلحنها كثيرا، وقام بتلحينها الدكتور طلال فظهرت بصورة تحافظ على رمزية وفخامة الكلمات واللحن الذى يأخذك لزمن الفن الجميل.





■ قصيدة «جريدة الرجل الثانى» طرحت كأغنية منفردة، فهل ذلك يعنى أنك ستتنازل عن طرح ألبومات وتسلك طريق السنجلات؟





- أرفض ذلك تماما فيبقى للألبوم رونقه وقيمته، لكن الوضع فرض علينا كعاملين بالقطاع الموسيقى أن نكون موجودين بشكل دائم من خلال أغانى لسينجل التى تطرح تباعا على اليوتيوب وبعدها يضم هذه الأغنيات فى ألبوم يطرح فى سى دى وإن كان سوق الكاسيت والسى دى يعانيان من الركود ودورنا كفنانين أن نحافظ على سوق الألبومات لأنه أرشيف الفنان الحقيقى.





■ من الشعراء والملحنين الذين تحب أن تغنى من كلماتهم وألحانهم؟





- الشاعر المصرى هانى عبد الكريم فقد حققنا معا نجاحات كبيرة وهو شاعر متميز وصديق مقرب لى وأيمن بهجت قمر رغم عدم تعاونى معه من قبل لكن أغانيه تحمل فكرة، والشاعر الكبير نزار فرنسيس وهناك بعض الشعراء الشباب المميزين فى لبنان وتونس كحاتم الجيزاوى والملحنان الراحل خالد البكرى ووليد سعد فهناك رابط فنى يجمعنا وسليم عساف من لبنان ومدين من مصر.





■ كيف ترى لقب «شارل أزنافور» العرب؟





- شرف كبير لأى مطرب أن يتم تشبيهه بالفنان العالمى شارل أزنافور لأنه فنان كبير تعلمنا منه وتربينا على أغانيه خاصة أنه مطرب له فلسفة خاصة فى اختيار أعماله التى عادة ما تكون الكلمة هى البطل الأساسى لها، بالطبع هى مسؤولية ولقب مصدر فخر وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور باستمرار.







