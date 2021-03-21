Advertisements

مشتريات المصريين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للصعود مع بداية التعاملات

الأحد 21/مارس/2021 - 10:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، متأثرة بمشتريات المصريين والعرب للأسهم القيادية والتي أعلت من أداء المؤشر الرئيسي وذلك بعدما أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجعات كبيرة .

مؤشرات البورصة المصرية 

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 10972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13308 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4229 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3055 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 13 ساعة

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ أقل من ساعتين

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من الزمالك عن جايمي باتشيكو

منذ ساعة و 23 دقيقة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار