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مشتريات المصريين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للصعود مع بداية التعاملات
الأحد 21/مارس/2021 - 10:18 ص
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، متأثرة بمشتريات المصريين والعرب للأسهم القيادية والتي أعلت من أداء المؤشر الرئيسي وذلك بعدما أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجعات كبيرة .
مؤشرات البورصة المصرية
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 10972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13308 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4229 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3055 نقطة.
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