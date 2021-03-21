ارتفاع السيولة المحلية بسلطنة عمان بقيمة 1.6 مليار ريال

أشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية يناير2021 بلغت مليارا و721 مليونا و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 6ر7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و599 مليونا و200 ألف ريال عماني.





وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكوّن من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع بنسبة 2ر3 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و532 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و359 مليونًا و300 ألف ريال عماني بنهاية يناير 2020م.





وارتفعت أيضًا السيولة المحلية في نهاية يناير 2021 بنسبة 9 بالمائة مسجّلة 19 مليارًا و533 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 17 مليارًا و921 مليونًا و600 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من 2020، فيما بلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 6 مليارات و981 مليونا و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية يناير 2020 التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و291 مليونًا و900 ألف ريال عماني.



