تفاصيل عودة الفخرانى بـ«زاهى نجيب زاركش»





زاهى نجيب زاركش يعمل بالمحاماة ويعانى من الحياة بعد وفاة زوجته التى عانت كثيرا من المرض وتجسدها «هالة فاخر» والتى تظهر كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «زاهى نجيب زاركش»، الذى يعود به يحيى الفخرانى لجمهوره بعد غيابه عنهم لأكثر من موسم رمضانى.





والمسلسل تدور أحداثه حول أب لديه أربعة أبناء ولكنه يعانى من سوء معاملتهم له خاصة بعد وفاة زوجته، مما جعله يشعر بالوحدة ويفكر فى فكرة تحاول أن تعوضه قسوة أبنائه فيلجأ لدار أيتام قريبة منه ليبحث فيها عن أبناء آخرين يقومون بتعويضه عن ما فقده ليقوم بدور الأب البديل لأطفال أيتام من الدار التى تقوم بإدارتها «أنوشكا».





والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى ويمثل عودة الثلاثى يحيى الفخرانى والمخرج شادى الفخرانى والسيناريست عبد الرحيم كمال فى خامس تعاون درامى يجمعهم ويشارك ببطولته مجموعة من النجوم الشباب منهم رامز أمير وإسلام إبراهيم ومحمد يسرى.





وكان الفخرانى قد غاب عن الدراما الرمضانية لمدة عامين بسبب ارتباطه بتقديم العرض المسرحى الأخير «الملك لير» بالإضافة إلى سفره للملكة العربية السعودية للمشاركة أيضا بموسم الرياض هناك قبل أزمة فيروس كورونا.





ومن المنتظر أن يعود الفخرانى للسينما بعد غياب سنوات بفيلم سينمائى ضخم للكاتب الراحل وحيد حامد يحمل عنوان «الصحبة الحلوة» والذى تتولى إخراجه ساندرا نشأت ومن المقرر أن يشارك ببطولته محمد سعد.







