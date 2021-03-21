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13.94 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال أسبوع

الأحد 21/مارس/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
وكالات
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حققت أسواق المال الإماراتية خلال التعاملات الأسبوعية ارتفاعات ملحوظة وسط مكاسب بقيمة 13.94 مليار درهم.

ومع ختام الأسبوع الماضي ارتفع سوق دبي المالي بنحو 1.18 بالمائة، ليبلغ مستوى 2603.91 نقطة، مقابل نحو 2573.48 نقطة الأسبوع السابق له.

وصعد قطاع البنوك خلال الأسبوع بنسبة 1.4 بالمائة، مع صعود سهم دبي الإسلامي 1.9 بالمائة، وسهم الإمارات دبي الوطني بنحو 1.2 بالمائة.

فيما تراجع قطاع العقارات 0.3 بالمائة، بضغط سهم إعمار العقارية 1.6 بالمائة وإعمار مولز 1.15بالمائة خلال التعاملات الأسبوعية.

كما صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.75 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، بالغا مستوى 5735.69 نقطة، مقابل نحو 5636.82 الأسبوع السابق له.

وجاء ذلك وسط نمو قطاع البنوك بنحو 2 بالمائة، بقيادة سهم أبوظبي الأول الصاعد بنحو 2.5 بالمائة.

كما زاد قطاع العقارات 1.34 بالمائة، مع ارتفاع سهم الدار العقارية بنسبة 1.4 بالمائة بالأسبوع.

ويأتي ذلك وسط زيادة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي لقيمة 809.27 مليار درهم بنهاية الأسبوع، مقابل قيمة قدرها 797.84 مليار درهم الأسبوع الذي سبقه، بمكاسب أسبوعية بنحو 11.43 مليار درهم.

فيما سجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 356.89 مليار درهم بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 354.38 مليار درهم الأسبوع السابق له، بمكاسب قيمتها 2.51 مليار درهم.

وكانت أسواق المال الإماراتية، أنهت تعاملات الأسبوع السابق له على تباين بعد أن حقق مكاسب أسبوعية بنحو 12.66 مليار درهم في الأسبوع الذي سيبقه.

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