علاقة شيرين وحسام حبيب.. على كف عفريت





أجواء الرومانسية التى غلفتها شيرين عبد الوهاب فى عيد الحب فى فبراير الماضى لزوجها الفنان حسام حبيب، يبدو أنها لم تنجح فى إذابة الجليد والاضطراب فى العلاقة بينهما، فتجاهل حبيب الرد على الرسالة أثار حالة من الجدل.





بالإضافة لأن مقربين منهما يؤكدون بأن حبيب يقضى أغلب وقته مع والده الفترة الأخيرة وهو ما يرجح بأن نهاية قصة الحب والزواج بينهما بات فى مرحلة النهاية بعد خلافات دامت بينهما طوال العام الماضى.





وإن كنا بالتأكيد نتمنى عودة المياه إلى مجاريها بين الثنائى الذى شهد الوسط الفنى قصة حب شديدة بينهما طوال السنوات الماضية، وأن تنجح مساعى الصلح التى يقوم بها المقربون، خاصة أن حلم شيرين الذى أملت تحقيقه هو أن يكون لها ابن من حسام حبيب.





جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد لحفل غنائى ضخم بمدينة الجلالة ليكون حفلها الأول لعام 2021 بعد تأجيل أكثر من حفل لها خلال الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا .



