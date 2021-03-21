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تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 21-3-2021 في البنوك

الأحد 21/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 21-3-2021، حيث سجل متوسط سعره في البنك الاهلى نحو 48.75 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع، وجاءت أسعار الدينار الكويتي في البنوك على النحو التالي:

 سعر الدينار الكويتى اليوم 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.51  جنيه للشراء.
51.91  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
48.75  جنيه للشراء. 
51.87  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
48.73  جنيه للشراء 
51.83  جنيه للبيع 

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
51.62  جنيه للشراء.
52.02  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
48.70  جنيه للشراء. 
51.96  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.83  جنيه للشراء.
52.00  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.39  جنيه للشراء.
51.96  جنيه للبيع.

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