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أحمد سعد يؤجل زفافه للعيد لانشغال شقيقه بالتصوير

الأحد 21/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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الفنان أحمد سعد حدد موعد زواجه من عارضة الأزياء علياء بسيونى بعد عيد الفطر المقبل، وعلمنا أن سعد اختار هذا الموعد رغبة منه فى حضور شقيقه عمرو لحفل الزفاف، لأنه مشغول حتى هذه الفترة بتصوير مسلسله «ملوك الجدعنة» فى بيروت، حتى آخر شهر رمضان، ووافقت علياء خطيبته على هذا الأمر، لرغبتها فى وجود عمرو بحفل الزفاف أيضا.

سعد أعلن خطبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى خلال عام 2020 الماضى، وقال إن تركيزه فى عمله خلال الفترة الماضية يعود لها، وأشار إلى أن مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة تتمثل معه فيها، حيث قال: «واخدة بالها منى».

يشار إلى أن سعد يفاضل هذه الأيام بين عدد من تترات مسلسلات الموسم الرمضانى المقبل، وبنسبة كبيرة اقترب من غناء تتر مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذى يقوم ببطولته شقيقه عمرو وبرفقته مصطفى شعبان، وحتى كتابة هذه السطور لم يتعاقد أحمد على تترات أى عمل.

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