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شاهد.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الوزيرات والسيدات في احتفالية المرأة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته لمركز المنارة للمشاركة في احتفالية المرأة المراة المصرية والأم المثالية لعام 2021.

والتقط الرئيس السيسي وقرينته صورة تذكارية مع عدد من الوزيرات، والسيدات المصريات.

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تقدم الدولة المصرية، هدايا جمة للأم المصرية في عيدها الذي يوافق 21 مارس من كل عام، حيث تمنح الزيارات الاستثنائية لجميع السجناء، فضلًا عن حملة "زكاة الغارمين" للإفراج عن 2000 مسجونة.

ويرصد "الفجر"، الهدايا التي تقدمها الدولة المصرية للأم في عيدها.

زيارة استثنائية للسجناء
قررت وزارة الداخلية، منح جميع السجناء زيارة استثنائية، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم.

وتمنح الزيارة الاستثنائية خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 2232021، وحتى الخميس الموافق 842021، حيث تطبق الإجراءات الوقائية والصحية، وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين، مع حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

حملة زكاة الغارمين
وأطلقت مؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور علي جمعة- مفتى الديار المصرية سابقا ورئيس مجلس الأمناء والمصرف المتحد بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة "زكاة الغارمين" للإفراج عن 2000 مسجونة كدفعة على ذمة مبالغ مالية بسيطة لا تتجاوز 15 الف جنيه قبل عيد الأم.

مبادرة "كلنا واحد"
وتزامنًا مع احتفالات عيد الأم، تواصل وزارة الداخلية المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية.

ووفرت الوزارة، السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وذكرت أنه تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بالقاهرة، والجيزة، والقليوبية، لعرض وبيع منتجاتهم بأسعار بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

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