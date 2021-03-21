حالة الطقس اليوم الأحد 21-3-2021 في الإمارات

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 21-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.





وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح تكون شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س .. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والمد الثاني عند الساعة 05:22 والجزر الأول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:11 ..



