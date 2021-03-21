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وزير الزراعة: إعلان مصر رسمياً خالية من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى"

الأحد 21/مارس/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” أعلنت عبر موقعها الرسمي، خلو جمهورية مصر العربية رسميًا من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى".

وقال إن ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى من خلال وتنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية والأجراءات المحجريةـ بالإضافة إلى القدرات التشخيصية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية فى التشخيص المعملى الدقيق للكشف عن أى حالة مرضية وبائية فى الفصيلة الخيلية،

وأضاف القصير أن هذا الإعلان يسهم في زيادة فرص تصدير الخيول المصرية ومشاركتها في الأحداث الرياضية العالمية،
ويدعم أيضا جهود القيادة السياسية في استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر فى مجال تربية وتصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول العالم

وأشاد وزير الزراعة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية
للسيطرة على الأمراض والأوبئة والقضاء عليها من خلال حملات التحصين الدورية المكثفة والقوافل العلاجية

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