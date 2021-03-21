البورصة المصرية تلغي كافة العمليات المنفذة علي"إيسترن كومباني"

قررت البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشرقية – ايسترن كومباني، خلال جلسة تداول 18 مارس الجاري، مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم 21 مارس ليصبح 13.5 جنيه للسهم ، مضيفة أنه تقرر إلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة قبل الإعلان.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 10972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13308 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4229 نقطة.