Advertisements

البورصة المصرية تلغي كافة العمليات المنفذة علي"إيسترن كومباني"

الأحد 21/مارس/2021 - 11:12 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
قررت البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشرقية – ايسترن كومباني، خلال جلسة تداول 18 مارس الجاري، مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم 21 مارس ليصبح 13.5 جنيه للسهم ، مضيفة أنه  تقرر إلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة قبل الإعلان.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 10972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13308 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4229 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3055 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

مفاجأة من الزمالك عن جايمي باتشيكو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

منذ 38 دقيقة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 6 ساعات

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد نجمه

منذ ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

11:00 ص

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار