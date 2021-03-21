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"نفسي أخف وأحضنك".. هنا الزاهد توجه رسالة مليئة بالحب لوالدتها بمناسبة عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة مليئة بالحب لوالدتها بمناسبة عيد الأم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعة صور لها برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة:"بحبك يا أكتر واحدة صاحبتي في الدنيا، بحبك يا أحن أم وأب، احنا كلنا من غيرك و لا حاجة، أقوى وأطيب وأحن ست شفتها، ربنا يخليكي لينا".

وتابعت هنا الزاهد قائلة :"الست دي تعبت وكافحت وباعتبرها من أقوى الستات،حقيقي مثلي الأعلى، نفسي أخف عشان أحضنك يا شيري بيري".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة هنا الزاهد حاليًا عبر قناة DMC حكاية" قولى لأحمد"، من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وهي بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوى وهشام إسماعيل، حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبرى، وجيلان علاء، ومروة الأزلي.

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