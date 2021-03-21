اختبار «كورونا» المنزلى يجتاح السوق المصرية





بعدما وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اعتماد الاختبار المنزلى المسئول عن تحديد الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن نتائجه مضمونة بنسبة 96 إلى 100%، بدأ الجهاز فى التوغل داخل السوق المصرية مؤخراً بأشكال مختلفة وأسعار متفاوتة.





فى إحدى الصيدليات الشهيرة أوضح لنا أحد العاملين طريقة عمل الجهاز، قائلاً بأنه يشبه أجهزة قياس الضغط ولكن يتم توصيله بالأنف بدلًا من اليد ليقوم بقياس نسبة المواد البكتيرية فى الجسم، ويعنى تخطى المؤشر اللون الأحمر أن الشخص مصاب بالوباء.





وحينما استفسرنا عن سعره وبلد التصنيع، أخبرنا الصيدلى بأنه يباع بسعر 7800 جنيه، وأن شركة «بوير» الألمانية هى المسئولة عن تصنيعه.





وعن مدى الإقبال على شرائه أكد الصيدلى، أنه لا يزال مجهولًا لدى غالبية الناس، ولذلك فإن فمبيعاته لا تتخطى 5% من إجمالى الكمية.





فى صيدلية أخرى كان هناك جهاز آخر يختلف فى مواصفاته عن أول اختبار عثرنا عليه، فهو على شكل عصا إلكترونية صغيرة تشبه مقياس الحرارة، يتم إدخال الطرف العلوى منها فى الأنف للحصول على المسحة، ومن ثم الانتظار لمدة نصف ساعة حتى يتحرك المؤشر، وفى حال انتقل للأعلى فإن ذلك يعنى أن النتيجة إيجابية. وهناك أيضاً نوعان يتم استيرادهما من شركة كونتور تى اليابانية، الأول بحجم يمكن حمله فى الجيب ومزود بتقنية لقياس مستوى الأكسجين والسكر فى الدم ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى قياس الحرارة ويقدر ثمنه بـ 3000 جنيه، أما الجهاز الثانى فهو أكبر حجمًا ووزنًا ويقتصر عمله على تحديد الإصابة بالفيروس من عدمها فقط بسعر 1850 جنيهاً.





وفى محلات المستلزمات الطبية بمنطقتى العباسية وحلوان، بدأ الترويج لأجهزة اختبار كورونا المتنقلة، وهناك يوجد جهاز يقدر ثمنه بـ 8700 جنيه، وهو مستورد من شركة «لايف سورس» الأمريكية، وتقوم فكرته على استخدام تطبيق ذكى يستخدم عبر الهاتف أو من خلال الساعة الذكية، متصلة لاسلكيًا بعصا لإجراء المسحة عبر الأنف، ومن ثم الانتظار لبضعة دقائق حتى تظهر النتيجة سواء بالإيجاب أو السلب. من جانبه حذر الدكتور محمد ياسين، استشارى الأنف والأذن بجامعة عين شمس، من أجهزة مصانع بير السلم التى تنتشر فى السوق السوداء مع ظهور كل جهاز طبى جديد، وهو ما قد يؤدى للوصول إلى نتائج غير دقيقة، منوهًا إلى ضرورة توحيد نوع الجهاز المستخدم والسعر، بجانب إرفاق الإرشادات اللازمة معه للاستخدام الصحيح لتجنب النتائج المغلوطة، وأكد أن استخدامها يقلل التزاحم على المعامل والمستشفيات لإجراء المسحة، وبالتالى يقلل من انتشار فيروس كورونا.



