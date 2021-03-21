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"أتربة وأمطار".. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم

الأحد 21/مارس/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس الأحد يكون حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (20% تقريبًا)، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

الإسكندرية 30 19

وادي النطرون 35 19

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 32 20

بلطيم 31 20

مطروح 31 16

السلوم 31 17

سيوة 34 20

بورسعيد 34 19

دمياط 34 19

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 34 21

العريش 33 19

رفح 33 18

رأس سدر 31 22

نخل 29 17

نويبع 31 22

طابا 29 20

كاترين 28 18

الطور 30 22

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 34 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 35 20

بني سويف 36 21

المنيا 37 20

أسيوط 38 20

سوهاج 38 21

قنا 38 21

الأقصر 39 22

أسوان 39 22

إدفو 39 22

أبوسمبل 38 23

الوادي الجديد 39 22

شلاتين 33 22

أبورماد 33 21

حلايب 29 23

رأس حدربة 28 22

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