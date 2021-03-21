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فريق كاريتاس المنيا يتولى تدريب عدد من الشباب والشابات

الأحد 21/مارس/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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، درب، فريق العمل بكاريتاس مكتب المنيا، عددًا من الشباب والشابات المتطوعات بقرية بردنوها مركز مطاي، وذلك بقاعة كنيسة السيده العذراء الأقباط الكاثوليك ببردنوها تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك
يأتي ذلك تحت إشراف الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة بالتوعية بموضوع فيروس كورونا المستجد، وأيضًا المناعة والهدوء من خلال مشروع "معا لمواجهة كوفيد - 19".
وقد شارك بالحضور في اللقاء الأخت كاميليا من راهبات القلب المقدس، ولفيف من الشخصيات والقيادات، حيث كان اليوم مثمرًا بالخبرات والمعلومات والمشاركة الفعالة.

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