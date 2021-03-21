قتلى وجرحى بتفجير إرهابي في مدينة سراوان الإيرانية

قتل شخص وأصيب 3 آخرين في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان بجنوب شرق إيران، صباح اليوم الأحد.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانًا قال فيه: "عند الساعة التاسعة والنصف (بالتوقيت المحلي)، صباح اليوم، نُفذت عملية إرهابية أدت إلى مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة آخرين من المارة"، ويذكر أن هناك امرأة بين المصابين.

وفي الشهر الماضي، شهدت مدينة سراوان، الواقعة في إقليم سيستان وبلوشسيتان المحاذي للحدود الباكستانية بجنوب شرق إيران، اضطرابات قتل على أثرها عدد من مهربي الوقود وعناصر من قوات الشرطة في المدينة.



