Advertisements
جاتوزو يستقر على تشكيل نابولي أمام روما
الأحد 21/مارس/2021 - 11:18 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
يدخل فريق نابولي مواجهة قوية أمام روما مساء اليوم على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.
ويأمل فريق نابولي في الحصول على 3 نقاط ستضعه في مركز أفضل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
ومن المتوقع أن يبدأ نابولي بقيادة مدربه جينارو جاتوزو المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا
خط الدفاع: ماريو روي وكاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفيتش والسيد هيساي
خط الوسط: بيوتر زيلينسكي ودييجو ديمي وفابيان
خط الهجوم: لورينزو إينسيني وفيكتور أوسيمين وماتيو بوليتانو
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements