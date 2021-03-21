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جاتوزو يستقر على تشكيل نابولي أمام روما

الأحد 21/مارس/2021 - 11:18 ص
جينارو جاتوزو
جينارو جاتوزو
الفجر الرياضي
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يدخل فريق نابولي مواجهة قوية أمام روما مساء اليوم على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

ويأمل فريق نابولي في الحصول على 3 نقاط ستضعه في مركز أفضل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يبدأ نابولي بقيادة مدربه جينارو جاتوزو المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا
خط الدفاع: ماريو روي وكاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفيتش والسيد هيساي
خط الوسط: بيوتر زيلينسكي ودييجو ديمي وفابيان
خط الهجوم: لورينزو إينسيني وفيكتور أوسيمين وماتيو بوليتانو


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