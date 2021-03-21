جاتوزو يستقر على تشكيل نابولي أمام روما

يدخل فريق نابولي مواجهة قوية أمام روما مساء اليوم على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.





ويأمل فريق نابولي في الحصول على 3 نقاط ستضعه في مركز أفضل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.





ومن المتوقع أن يبدأ نابولي بقيادة مدربه جينارو جاتوزو المباراة بالتشكيل الآتي :-





حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: ماريو روي وكاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفيتش والسيد هيساي

خط الوسط: بيوتر زيلينسكي ودييجو ديمي وفابيان

خط الهجوم: لورينزو إينسيني وفيكتور أوسيمين وماتيو بوليتانو







