3 طرق للدفع.. انتعاش بيزنس الدروس الخصوصية «أونلاين»

تطبيقات على «آب ستور» و«بلاى ستور» تتيح اختيار المادة والمدرس وسعر الحصة يحدده التقييم الإلكترونى





ظهر بيزنس «تطبيقات الدروس الخصوصية» مع إعلان وزارة التربية والتعليم بدء الفصل الدراسى الثانى السبت 13 مارس الجارى، بالتزامن مع قرب امتحانات الثانوية العامة، وبسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنها عدم الحضور الإلزامى فى المدارس وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.





«سمارت ليرنينج، أكاديمية نون، أشطر ، درسنى».. وغيرها الكثير من التطبيقات التى انتشرت مؤخراً على هواتف الطلبة، ويتطور سوق «أبلكيشن» التعليم عن بعد يوما بعد آخر لجميع المراحل التعليمية، ويصل عدد تطبيقات الدروس الخصوصية فى مصر حالياً إلى نحو 10 تطبيقات، منه ما تديره مؤسسات كبرى، ومنه ما يديره أفراد مهتمون بالاستثمار فى التعليم.





وتوجد هذه التطبيقات على متجر التطبيقات «بلاى ستور» أو «أب ستور» لهواتف الأندرويد وIOS، وعلى الطالب القيام بتحميل أحدها وإنشاء حساب خاص به من خلال رقم الهاتف والبريد الإلكترونى، ثم اختيار المادة التى يرغب فى دراستها، ثم اختيار المدرس، والاتفاق على طريقة الدفع.





من جانبه أوضح المهندس محمد عزام، المدير التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف التجارية، أن أرباح بعض تلك التطبيقات يصل إلى 10 مليارات جنيه سنوياً، وتقدر الأرباح حسب عدد المشتركين وسعر الحصة، مضيفاً أن تلك التطبيقات «تريند» ظهر بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهته، ومنها إغلاق «سناتر» الدروس الخصوصية.





فيما أوضح المهندس محمود أبو زيد، مؤسس تطبيق سمارت ليرنينج، أن أرباح التطبيق عبارة عن نسبة بقيمة 5 جنيهات عن كل طالب مصرى، و20 جنيهاً عن الطالب الأجنبى من أبناء الجاليات المصرية فى الدول العربية من سعر الحصة التى يحددها المدرس، مشيراً إلى أن بعض المدرسين يحددون سعر الحصة بقيمة 100 جنيه، وآخرون بـ 500 جنيه، مضيفاً أن التطبيق يضم أكثر من 90 مدرساً من جميع المحافظات.





و يوجد طرق متعددة للدفع، من خلال البطاقات الائتمانية «الفيزا»، أو «كاش» من خلال مقابلة مدرس المادة وجها لوجه، أو عن طريق التحويل من خلال فودافون كاش.





وما يميز تطبيق عن الآخر هو سعر الحصة، وعلى سبيل المثال فإن سعر حصة الكمياء 40 جنيهاً، وهناك أخرى بـ 10 جنيهات فقط، وذلك حسب معدلات تقييم المدرس، حسب طريقة الشرح والقدرة على إيصال المعلومة للطلاب.





وأوضح محمد سعد، مدرس كيمياء، أن نسبة الربح حسب عدد الطلبة، وعلى سبيل المثال هناك تطبيقات تحدد 1\3 ثمن الحصة حال توفير المدرس الطلاب، أما إذا وفر التطبيق الطلاب فإنه يتحصل على 2\3 قيمة الحصة.





وأطلقت وزارة التربية والتعليم فى عام 2020 تطبيقاً للدروس الخصوصية تحت اسم « حصص مصر»، ويقدم المناهج الدراسية بداية من الصف الثالث الإعدادى وحتى الثالث الثانوى من خلال باقة للسنة الدراسية كاملة سعرها 349 جنيهاً، وتشمل فيديوهات لكل مادة، وبنك أسئلة، ونموذج امتحان استرشادى، ويتواجد بالتطبيق أهم معلمى الوزارة.



