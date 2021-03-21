"ايسترن كومباني" توقف عمليات بيع أسهم الخزينة

أوقفت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عمليات بيع أسهم الخزينة، حيث تم بيع 5.18 مليون سهم منذ 4 مارس الجاري.





وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم "يصبح الرصيد الحالي لأسهم الخزينة بعد عمليات البيع 47.12 مليون سهم، تمثل نسبة 2.09 % من إجمالي أسهم الشركة".

وفي يوم 9 مارس 2021 ، قامت شركة الشرقية ايسترن كومباني، بتنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول 8 مارس ، حيث تم بيع أسهم خزينة بنحو 1.5 مليون سهم خلال جلسة أمس الاثنين.





وفي 17 مارس تم بيع عدد 1.1 مليون سهم خزينة.





وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.



