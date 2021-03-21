8 خطوات لإقرارات الضرائب العقارية

10 شروط للإعفاء والمالك المكلف بالسداد





تنتهى خلال أيام المهلة الممنوحة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، لتقديم الإقرارات الضريبية ورقيًا أو إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، فى حين تقدم الإقرارات ورقياً فقط للوحدات غير السكنية.





والضريبة العقارية سنوية، وتُحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية يونيو والثانى حتى نهاية ديسمبر من نفس العام، وقيمتها ثابتة لمدة 5 سنوات، ثم يعاد النظر فى التقييمات.





وبدأت مصلحة الضرائب إعداد التقييم الجديد للعقارات ليتم العمل به من يناير 2022، وكان آخر تقييم قد تم عام 2013 ليتم العمل به حتى 2018، ولكن تم مده حتى نهاية العام الجارى، وسيتم تحصيل الضريبة على أساسه.





ومالك العقار هو المكلف بأداء الضريبة العقارية، أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، والمستأجر لا يعد مكلفًا بسداد الضريبة. وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك، ولم يعالج القانون رقم 196 لسنة 2008 حالات الخلو، وبالتالى لاترفع الضريبة عن الوحدات التى يتم إخلاؤها.





وهناك نوعان من الوحدات، سكن الأسرة، ووحدات عادية، فالشقة «سكن الأسرة» ذات القيمة أقل من 2 مليون جنيه «معفاة» تمامًا، وفى حال كانت قيمة الشقة «سكن الأسرة» 2 مليون جنيه يدفع المالك ضريبة سنوية بقيمة 120 جنيهًا على قسطين، أما الشقة «سكن الأسرة» التى تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه فيدفع مالكها ضريبة سنوية 1340 جنيهًا تقريبًا. أما الوحدات العادية التى لا تصنف ضمن سكن الأسرة، فتكون خاضعة بالكامل للضريبة حسب القيمة السوقية للشقة، وعلى سبيل المثال فإن شاليه فى الإسكندرية أو الساحل بقيمة مليون أو 2 مليون جنيه، فإن المالك يدفع ضريبة سنوية حوالى 2500 جنيه. وهناك مبان معفاة أيضًا من الضرائب منها «تحت الإنشاء» ومبانى «مراكز الشباب والرياضة، والجبانات، و المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، و المملوكة للجهات الأجنبية، والمملوكة للأحزاب السياسية، والسكن الخاص والتى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، والعقارات المستخدمة فى مناسبات اجتماعية لا تهدف إلى ربح. وتتمثل خطوات تقديم الإقرار عبر منصة «مصر الرقمية» فى إنشاء حساب على الموقع، ثم تسجيل الدخول بالحساب الجديد، واختيار كل الخدمات، ثم الضغط على الضرائب العقارية، ثم اختيار «تقديم إقرار وحدات سكنية»، ثم الضغط على زر «ابدأ الخدمة» مع تجهيز صورة لمستند الملكية وعقد الإيجار «إن وجد» من أجل رفعهما أثناء تقديم الإقرار. وتظهر بعد ذلك صفحة لملء البيانات الخاصة بعنوان العقار، ثم الضغط على كلمة «موافق على الشروط والأحكام»، ثم الضغط على زر «التالى» واستكمال باقى خطوات تقديم الإقرار.



