الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

استقرت لجنة تخطيط الأهلي برئاسة محسن صالح، على إعارة حارس مرمى الفريق نهاية الموسم الحالي.





وترى اللجنة، أن الأهلي ليس بحاجه لخدمات علي لطفي نهاية الموسم، بعد أن استقرت نهائيا على ضم حارس جديد في الصيف ليكون بديلا لمحمد الشناوي.





ومن المنتظر أن تجتمع تخطيط الفريق الأحمر بموسيماني عقب مباراة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا، لحسم العديد من الأمور، أبرزها ملف صفقات الأهلي الصيفية.





ويستانف الفريق استعداداته بعد غد الثلاثاء لمواجهة المريخ السوداني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



