بالأرقام.. استثمارات النجوم فى الأراضى والشاليهات والشقق الفاخرة

محمد فؤاد يمتلك 25% من شركة فورسيزون.. ورمضان صبحى صاحب شركة لتسويق وحدات ومجمعات العاصمة الإدارية





عمرو زكى يؤسس مشروعًا سكنيًا بالعاصمة الجديدة يضم ناديًا رياضيًا رقميًا.. ومحمد إمام يستثمر فى الأراضى بالشيخ زايد وأكتوبر





شركات لـ «شيريهان» و«ياسمين عبدالعزيز» للاستثمار فى مشروعات القاهرة الجديدة.. وأحمد حسن يتعاقد على مدينة رياضية





مع استمرار الجائحة بدأ الكثير من المواطنين فى تغيير مسار استثماراتهم، واتجه نحو 30% منهم إلى قطاع العقارات كونه ضمن الأكثر أماناً، خاصة بعدما ارتفعت أرباحه بنحو 10% مؤخرًا.





وكان من بين المستثمرين فى القطاع العقارى عدد كبير من نجوم المجتمع، أبرزهم الفنان محمد فؤاد الذى شارك فى تحالف مع 5 رجال أعمال فى تأسيس شركة «فورسيزون» للتنمية العمرانية بحصة قدرها 25%.





ويخطط التحالف لإنشاء مشروع سكنى متكامل فى العاصمة الإدارية الجديدة باسم «فلوريا»، مستهدفًا مبيعات تصل إلى 2 مليار ونصف المليار جنيه.





ويمتلك أيضاً الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار الأسبق، شركة اللوتس للتنمية العمرانية، وهى متخصصة فى إنشاء وبيع المشروعات السكنية والشاليهات بمدن الغردقة وشرم الشيخ ودهب وطابا وبورتو السخنة، وقامت بإنشاء مجمع سكنى باسم «باراديس» فى العلمين الجديدة، ولا يزال المشروع فى مرحلته الأولى.





أما اللاعب رمضان صبحى، فيمتلك شركة «تورينتوس للتطوير العقارى»، وهى المسئولة عن تسويق الوحدات السكنية والمجمعات الخاصة بكبار مطورى العاصمة الإدارية الجديدة.





ويمتلك الفنان محمد إمام شركة «توب أب تو» للاستثمار والتطوير العقارى، وهى متخصصة فى بيع الأراضى والوحدات السكنية فى محيط الشيخ زايد و6 أكتوبر.





وفى منتصف العام الماضى اقتحمت الفنانة شيريهان مجال الاستثمار العقارى، من خلال إنشاء شركة «ويست ريل» وتختص فى بيع الأراضى والمجمعات السكنية فى محيط التجمع الخامس والشروق ومدينتى.





ودخلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى مجال الاستثمار العقارى من خلال تأسيسها شركة باسم «أبتون» وتقوم ببيع الأراضى والعقارات بنطاق القاهرة الجديدة، وحالياً تقوم بتدشن كمبوند سكنى على مساحة 25 فداناً بالعاصمة الإدارية، وتستهدف تحقيق مبيعات 700 مليون جنيه فى مرحلته الأولى فقط.





ويمتلك الكابتن عمرو زكى شركة استثمار عقارى فى مسقط رأسه المنصورة، إلا أنه اتجه خلال العام الماضى لإنشاء شركة جديدة فى القاهرة باسم «رايون» بغرض الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال مشروع سكنى يضم ناديًا رياضيًا يعمل بأحدث الوسائل الرقمية على مساحة تقدر بنحو 150 ألف متر مربع.





ومؤخرًا تعاقد الكابتن أحمد حسن مع شركة منصات للاستثمار العقارى من أجل إنشاء مدينة رياضية متكاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 245 مترًا مربعًا.





كما أقدم رجل الأعمال فرج عامر، على تأسيس الشركة المصرية للتنمية العمرانية، مخططًا لإنشاء مشروع سكنى باسم «يالوجا» فى منطقة جرين بلازا بالإسكندرية بنظام الشراكة مع الدولة من خلال الحصول على نسبة 40% فقط من الأرباح، إلى بجانب شركة «سموحة العلمين» التى أسسها فى وقت سابق ليدشن من خلالها مشروع «سانتورينى العلمين».





ولم يقتصر استثمار نجوم المجتمع على الداخل فحسب، فقد أعلن اللاعب محمد صلاح، عن إنشاء شركة استثمار عقارى فى بريطانيا، تحمل اسم «صلاح التجارية البريطانية»، ولها فرعين أحدهما «إم أو إس ريل ستيت» والثانية «ليتنجس بيزنس ترينتى»، بأصول تقدر بنحو 9 ملايين جنيه إسترلينى، إلى جانب استثماره فى الطوب ومعدات البناء بقيمة 2 مليون جنيه إسترلينى.







