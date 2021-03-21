السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدات الحاضرات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، اليوم الأحد، قائلا: كل سنة وأنتن طيبات.. وأهلا بيكن".





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هناك مجموعة من الأفكار التي نقدمها لك لتساعدك في حيرتك لتقديم هدية لزوجتك يوم عيد الأم 2021، تعبيرا منك عن مجهوداتها المبذولة تجاه المنزل والأولاد، ومن الأفكار ما يلي:





بطاقة التهنئة

أهم شيء في الهدية هو بطاقة التهنئة، مهما كانت قيمة الهدية المادية، فالمرأة تقدر جدًا الرجل الذي يجد وقتًا لكتابة مشاعره في بطاقة تهنئة خاصة أكثر من نوع وقدر الهدية نفسها!.





عطرها المفضل

تذكر بعد ذلك أشياءها المفضلة، عطرها المفضل، فالعطور، النظارات، الساعات، وما خلافه من الهدايا التقليدية لكنها ستفي بالغرض.





الورد والشوكولاتة

دائمًا اختيار جيد وموفق إذا كنت تحتار في اختيار هدية أو لا يوجد ميزانية كافية.





قلادة

محفور عليها عبارة رومانسية، سلسلة بتعليقة تحمل أول حروف لكما أو تاريخًا مميزًا.





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