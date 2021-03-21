"دعاء للأم".. تعرف على أفضل أدعية للأم في عيدها

دعاء للأم.. يحتفل العالم اليوم، الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس، بعيد الأم، وفيه يحرص الجميع على تقديم الهدايا للأمهات في عيد الأم، داعين الله عز وجل أن يرزق جميع الامهات الصحة والعافية.





ومن هنا إليكم دعاء للأم وأفضل الأدعية التي يمكن ترديدها يوم عيد الأم:





دعاء للأم.. اللهم اشرح صدر أمي و ارح قلبها وجنبها الأحزان والآلام

دعاء للأم.. اللهم إني استودعتك راحتها فاجعلها اسعد خلقك

دعاء للأم.. اللهم اخفض لأمي صوتي وطيب لها كلامي وألن واعطف عليها قلبي

دعاء للأم.. اللهم ارزقني برها ورضاها حتى مماتي

دعاء للأم.. اللهم امنح أمي بركه في العمر وفرج عنها همومها

دعاء للأم.. اللهم ارزق أمي مكانة حين تركع وزدها محبة حين ترفع

دعاء للأم.. اللهم ارزق أمي الإخلاث حين تسجد وزدها

دعاء للأم.. اللهم ارزق أمي الصحة والعافية حين تكبر

دعاء للأم.. اللهم لا تحرم أمي الفردوس يا أرحم الراحمين

دعاء للأم.. اللهم أسعد أمي اضعاف ما أسعدتني وبارك في عمرها

دعاء للأم.. اللهم ارزق أمي فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافية