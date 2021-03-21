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"شجرة المستقبل".. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال احتفالية تكريم المرأة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، فيلم تسجيلي بعنوان "شجرة المستقبل"، بصوت الفنانة إنعام سالوسة.

ويتناول الفيلم التسجيلي، دور المجلس القومي للمراة في دعم المرأة المصرية في مختلف محافظات مصر، من خلال اطلاق عدد من المبادرات، والحملات.

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، مفاداه "ما حكم الاحتفال بيوم الأم؟ هل هو بدعة؟"، وأجابت عليه على النحو التالي

قالت الإفتاء إن الاحتفال بـ"يوم الأم أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت.

واستشهدت الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14].

وأكدت أنه لا يوجد في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم؛ فهذا أمرٌ تنظيميٌّ لا علاقة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس؛ فالبدعة المردودة هي ما أُحدث على خلاف الشرع؛ كما يتضح هذا جليًّا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا، ولا إثم على فاعله».

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