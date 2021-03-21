ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، 19 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2720 شاحنة.





وذكرت هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26.55 ألف طن تشمل 2300 طن رمل و11.4 ألف طن فوسفات و10 آلاف 50 طن يوريا و2800 طن مولاس، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24.29 ألف طن تشمل 5000 طن نواتج و5534 طن ذرة و3046 طن فول و7300 طن خردة و2249 طن زيت و900 طن كلوريد ايثلين.





وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 237 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن والسعودية وسنغافورة وهولندا والهند وفرنسا والصين وأمريكا ومالطا وبنجلاديش وروسيا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا.





بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 890 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 629 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75.8 ألف طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 205.81 ألف طن، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1308 أطنان قمح متجه إلى صوامع الفيوم.