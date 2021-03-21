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وزيرة الصناعة: حريصون على النهوض بقطاع الأخشاب للحد من الاستيراد

الأحد 21/مارس/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على النهوض بقطاع الأخشاب للوفاء باحتياجات  الصناعة الوطنية وسد الفجوة الاستيرادية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية ، مشيرةً إلى أهمية وضع رؤية موحدة بين كافة الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الهام .

جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة للإجتماع الأول للجنة العليا للأخشاب والتى شُكلت بموجب قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الموارد المائية  والرى والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام والإسكان والنقل والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى جانب عدد من ذوى الخبرة  والمتخصصين فى مجال الأخشاب .

وقالت الوزيرة إن المهام الأساسية للجنة تتضمن إعداد دراسة متكاملة حول آليات تشجيع إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الخشبية المصنعة من المخلفات الزراعية وجريد النخيل  وقش الأرز  وإعداد حزمة حوافز استثمارية جاذبة للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج ألواح الـMDF بالإضافة إلى التوسع فى زراعة الغابات الشجرية.

وأشارت جامع إلى أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية هذا القطاع الهام بهدف توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة ،لافتةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص فى المشاركة فى تبادل الرؤى والخبرات وإعداد الدراسات وخطط العمل المعنية بالنهوض بهذا القطاع .

ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة صادرات قطاع الأثاث من خلال  توفير مدخلات إنتاج محلية وزيادة القيمة المضافة  للمنتج المصري بالسوقين المحلي والخارجي إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الأخشاب والتى تصل سنوياً لنحو مليار و 370 مليون دولار .

وأوضحت جامع أن اللجنة أوصت بضرورة  إجراء حصر موحد لكافة الغابات الشجرية التابعة للوزارات والجهات المختلفة وتحديد نوعيات الأشجار المزروعة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول قطاع زراعة الأخشاب  فى مصر تمكن متخذي القرار من وضع خطة عمل مستقبلية لتنمية وتطوير هذا القطاع .

ومن جانبه أشار أحمد كمال  رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للإستثمار إلى ان السوق المصرى مؤهل ليكون محوراً اقليمياً  لتجارة الأخشاب ، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس حالياً مقترح بإنشاء  منطقة لوجيستية لتجارة الأخشاب  فى مصر  لتوفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول الوطن العربى والشرق الأوسط .

وبدوره أوضح الدكتور / على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بدراسة الإستفادة من جريد النخيل فى الصناعة ،مشيراً  إلى أنه يجرى حالياً الإنتهاء من إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الـ MDF  من جريد النخيل بمحافظة الوادى الجديد.

وممثلا عن القطاع الخاص أكد المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات أهمية تشكيل هذه اللجنة لوضع رؤية شاملة لقطاع الأخشاب والذى يمثل العنصر الرئيسى فى صناعة الاثاث ، مشيراً إلى ضرورة  الاهتمام بإنتاج الخشب  المصنع  MDFوالذى يمثل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية بصناعة الأثاث ويسهم فى تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتقليل فاتورة استيراد هذه النوعية من الأخشاب .


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