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"الزراعة" تدرس تحويل 726 فداناً لمنظومة الري بالتنقيط

الأحد 21/مارس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
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 أكدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، أن هناك إقبالاً كبيراً من المزارعين بكافة أنحاء المحافظة على التحويل لمنظومة الري بالتنقيط بدلاً من الري بالغمر.

وأوضح سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المساحة التي تتمتع بهذه المنظومة حالياً بلغت 6001 فدان بعدد 3556 مزارعاً، مشيراً إلى أن المديرية تلقت خلال الأسبوع الماضي 135 طلباً لتحويل 726 فداناً إضافياً لهذه المنظومة.

وأكد أن المديرية تقدم كافة التسهيلات للمزارعين للانضمام إلى هذه المنظومة، وذلك في إطار اتجاه الدولة لهذه المنظومة، نظراً لما تقوم به من توفير كميات كبيرة من المياه، وتقليل كمية الحشائش الضارة بالمحصول، والحصول على إنتاج كبير.


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