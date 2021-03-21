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رئيسة المجلس القومي للمرأة تشكر السيسي: نعيش عصرنا الذهبي
الأحد 21/مارس/2021 - 11:45 ص
هدى عبدالرازق
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قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول لتمكين المرأة المصرية، ويوليها اهتماما كبيرا، لافتة إلى أن عدد المستفيدات من خدمات المجلس وصل إلى 29 مليون سيدة.
وأشارت "مرسي"، خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، إلى أن المرأة المصرية وصلت لمجلس الدولة والنيابة العامة بعد 72 عاما من النضال، معلقة: "حقا أنه العصر الذهبي للمرأة المصرية"، موجهة التحية للرئيس السيسي لتأكيده أنه لن يوافق على قانون لا ينصف المرأة، قائلة: "شكرا سيادة الرئيس".
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة أنشأ عدد من مراكز تنمية المهارات، مشيدة بدور الحكومة في اطلاق حملات ومبادرات لدعم قضايا المرأة المصرية وتنمية قدراتها.
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