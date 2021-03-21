ضبط ٤٨١٤ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٤٨١٤ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



(١٦٧٦) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(١٩٣) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٦١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٠) مخالفة شروط الترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



