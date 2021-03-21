علاء عابد: لقاء الرئيس بعظيمات مصر خير دليل علي دعم المرأة المصرية

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية وكل أم مصرية في عيدها اليوم ٢١ مارس، قائلًا: كل عام وأمهات وسيدات مصر بخير وصحة وسعادة.



وأشار عابد، إلى أن المرأة المصرية كافحت على مر التاريخ، وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسئولية وإثبات نفسها في مختلف المجالات، والمجتمع المصري وضع المرأة في مكانة عالية واحتفظ لها بقيم الاحترام والتقدير والبر والمودة لكل امرأة وأم مصرية، مؤكدًا أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعظيمات مصر خير دليل علي أن الرئيس الداعم الأول للمرأة المصرية منذ زمنًا بعيد.



وأكد "عابد" علي أهمية الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في معركة التنمية، استمرارًا لدورها التاريخي في الدفاع عن الوطن في مواجهة كافة التحديات، مشيرًا إلى تقديره للدعم الذي حظيت به المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على أهمية تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في عهد الرئيس السيسي، أصبح لدينا ٨ وزيرات، وأن برلمان 2021 جاء ليسجل أعلى نسبة تاريخية لتمثيل المرأة في الحياة السياسية،حيث بلغت مقاعد المرأة في مجلس النواب 2021 عدد 162 مقعدًا وهي نسبة غير مسبوقة في التاريخ البرلماني وأيضًا لدينا ٢٠ نائبة في مجلس الشيوخ، وتوجت جهود الرئيس لتمكين المرأة مؤخرًا بتعيينه في مجلس الدولة، مما يُعد انتصارًا للمرأة وانعكاسًا لاهتمام القيادة السياسية لتشجيعها على الانخراط في الحياة السياسية والعملية، وهذا يرجع لإيمان الرئيس والدولة المصرية بأهمية دور المرأة وحرصه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل لرفعة الوطن.

