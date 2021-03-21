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وزير الزراعة: زيادة فرص تصدير الخيول المصرية لخلوها من الأمراض

الأحد 21/مارس/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلو مصر رسمياً من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهري".

وقال السيد القصير، في بيان صادر اليوم الأحد، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" أعلنت خلو مصر رسمياً من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهري"، مؤكداً أن ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية، ودعم مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي.

وأضاف أن خلو مصر من ذلك المرض يسهم في زيادة فرص تصدير الخيول المصرية ومشاركتها في الأحداث الرياضية العالمية، ويدعم أيضاً جهود القيادة السياسية في استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر في مجال تربية وتصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول العالم.

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