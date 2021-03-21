نجم بايرن ميونخ يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي تحقيق الأرقام القياسية رفقة فريقه بايرن ميونخ الألماني بعد الفوز على شتوتجارت أمس برباعية بيضاء.





وأصبح روبرت ليفاندوفسكي، ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما سجل أمس السبت، ثلاثة أهداف، ليقود فريقه بايرن ميونيخ لاكتساح ضيفه شتوتجارت.





ورفع المهاجم الدولي البولندي، رصيده إلى 35 هدفا هذا الموسم في "البوندسليغا"، قبل ثماني مراحل من النهاية، متفوقا على رقمه الشخصي القياسي (34 هدفا الموسم الماضي)، ليصبح على بعد ستة أهداف فقط، من تحطيم رقم أسطورة الفريق البافاري، غيرد مولر، في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني، بعد أن سجل الأخير 40 هدفا في موسم 1971-1972.





وبات أفضل لاعب في العالم لعام 2020 (ليفاندوفسكي)، ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني مع 271 هدفا، في 346 مباراة، متفوقا على كلاوس فيشر، النجم السابق لشالكه، وكولن، وبوخوم، برصيد 268 هدفا، وخلف نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" مولر، برصيد 365 هدفا في 427 مباراة.





ورفع "ليفا" رصيده إلى 42 هدفا في 36 مباراة مع البايرن في جميع المسابقات هذا الموسم.



