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"وحشتيني قوي يا أمي".. بكلمات مؤثرة سعد الصغير يوجه رسالة لوالدته الراحلة بمناسبة عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان سعد الصغير على الاحتفال بعيد الأم، مُتذكرًا والدته الراحلة بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر سعد الصغير صورة له برفقة والدته، وعلق عليها قائلاً:"وحشتيني قوي يا أمي، كل سنة وانتي طيبة وعمري ما هنساكي أبدًا".

وتابع سعد الصغير قائلًا :"ربنا يرحمك ودايما معايا في كل حاجة بعملها بدعاء بتاعك، ربنا يرحمك وتبقي في الجنة يارب، ألف رحمة ونور عليكي يا أمي".

وفي سياق آخر، شارك الفنان سعد الصغير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاج ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع.

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