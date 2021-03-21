رئيسة القومي للمرأة لـ"الطبيبات والممرضات": "دوركم بطولي"

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر أصبحت نموذجا للعديد من الدول في ملف تمكين المرأة في المجالات المختلفة.





وأشادت "مرسي"، خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، بدور الطبيبات والممرضات في مواجهة جائحة كورونا، موجهة لهم رسالة قائلة: "دوركم دور البطولة.. شكرا لكم".





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