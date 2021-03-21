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رئيسة القومي للمرأة لـ"الطبيبات والممرضات": "دوركم بطولي"

الأحد 21/مارس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر أصبحت نموذجا للعديد من الدول في ملف تمكين المرأة في المجالات المختلفة.

وأشادت "مرسي"، خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، بدور الطبيبات والممرضات في مواجهة جائحة كورونا، موجهة لهم رسالة قائلة: "دوركم دور البطولة.. شكرا لكم".

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وتتخذ الدولة عدد من الإجراءات لتمكين المراة من خلال حصولها على الوظائف المساوية للرجل، وتيسير عمل المرأة في المؤسسات التي تعمل بها، حيث أن نجاح المرأة بصفة عامة يعود بشكل إيجابي على الأسرة ومستواها الثقافي والاجتماعي.

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