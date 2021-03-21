Advertisements

حدث يتابعه العالم.. الاستعدادات النهائية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
تحظى تجهيزات موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، اهتمامًا بالغًا من الدولة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الاستعدادات النهائية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.

المومياوات الملكية
تستعد الدولة المصرية، لنقل 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم "الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".

موعد الموكب
وحددت وزارة السياحة والآثار، يوم 3 أبريل المقبل، ليشهد الموكب مهيب لنقل 22 مومياء ملكية إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

ويقول الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الموكب سيكون مهيبًا ويليق بالمومياوات الـ22 فقد تسببوا في تميز الدولة المصرية عن دول العالم بهذه الحضارة العظيمة، فالسياح من شتى أنحاء العالم يفدون إلى مصر بسببهم.

رسالة للعالم
وأوضح العناني: "العالم كله ينتظر هذا الحدث، وهذه رسالة للعالم بأننا نحترم تاريخنا، وسننقل المومياوات بطريقة لائقة جدًا، واخترنا عرضه يوم السبت لكي يكون يوم عطلة في كل دول العالم، وأكثر من 200 قناة أجنبية طلبوا تصوير مراسم النقل، وسيتم نقل المومياوات للمرة الأخيرة، وستكون نقطة الجذب للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط".

يعتبر المتحف القومي للحضارة واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية.

ويقع المتحف بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متحف الحضاره المومياوات الملكيه المتحف القومى اخر الاخبار

أخبار تهمك

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 7 ساعات

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

منذ ساعة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الاجتماع التنسيقي الأول لنقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة

مناقشة الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

"من التحرير للفسطاط".. ننشر الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

كيف تستعد هيئة "تجميل القاهرة" لموكب سير المومياوات؟ (صور)

خلال ساعات.. الإعلان عن موعد موكب المومياوات الملكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

11:26 ص

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار