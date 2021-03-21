Advertisements

كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بمسكنها بحدائق أكتوبر وضبط مرتكب الواقعة

الأحد 21/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
كشفت الأجهزة الأمنية، ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سيدة - مقيمة بدائرة القسم وأصل إقامتها بالفيوم) بالشقة سكنها وبها جروح بالرأس وبجوارها (قالب طوب) وإختفاء هاتفها المحمول وما قرره قاطنى العقار أن المجنى عليها مستأجرة للشقة منذ عدة شهور وتقيم بها بمفردها، وأضافوا بسماعهم إستغاثة لها صباح يوم الحادث وعثورهم على قفاز مدمم على سلم العقار.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الادارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق  - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وأضاف بتعرفه على المجنى عليها وعلمه بأنها ميسورة الحال، وسبق إقتراضه منها مبالغ مالية فعقد العزم على قتلها، وبتاريخ الواقعة إتصل بها وطلب منها السماح له بالحضور لشقتها بإدعاء البحث عن مفاتيح خاصة به تركها سهوًا أثناء إحضار طلبات لها، فسمحت له، فتوجه لشقتها مرتديًا قفازات بلاستيك وإلتقط قالب الطوب (المعثور عليهما) من مدخل العقار وعند إستقبالها له باغتها بالضرب عدة مرات فأسقطها أرضًا وظن أنها توفيت وبدء فـى البحث عن مسروقات إلا أنه فوجئ بها تفتح باب الشقة وتستغيث بالجيران فقام بالتعدى عليها مرة أخرى حتى تأكد أنها فارقت الحياة وخشية تجمع الجيران عقب إستغاثتها لاذ بالهرب وإستولى على هاتفيها المحمولين وقام بالتخلص منهما بالطريق الصحراوى (أمكن ضبطهما) وأحرق الملابس التى كان يرتديها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

منذ ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

منذ ساعة و نصف

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار