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الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر

الأحد 21/مارس/2021 - 11:51 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانهم الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، صباح اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جانبا من التدريبات البدنية قبل انطلاق تدريب اليوم بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة. 

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر.

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