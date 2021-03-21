Advertisements

محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالقناطر الخيرية

الأحد 21/مارس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة نيليه بنهر النيل بالقناطر الخيرية، للإشراف على تنفيذ الموجة ال 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية، وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك حفاظا على حق الدولة، واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل.

جرى خلال الحملة إزالة 50 حالة تعدي بمساحة 2688م2 بمدن بنها، والقناطر الخيرية، وطوخ، وكفر شكر.

وتفقد المحافظ جميع المخالفات الموجودة علي نهر النيل بنطاق مدينة القناطر الخيرية ووجه بحصرها للبدء في إزالتها، مؤكدًا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وجرى التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الإزالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة.

ووجه المحافظ، رئيس المدينه بإزالة التعديات والإشغالات بشكل فوري، وتحرير محاضر لأصحابها وموافاة المحافظة بتقرير يومي ببيان الحالات وما جرى من إجراءات حيالها.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أيضا مشروع توسعة موزع كهرباء مدينة القناطر الخيرية، لإضافة خلايا جديدة لتغذية مستشفى القناطر الخيرية العام الجديدة ومستشفى الحروق ووجه بسرعه الانتهاء من المشروع.

حاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء ياسر منصور مدير المسطحات المائيه بالقناطر الخيرية.
محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالقناطر الخيرية
محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالقناطر الخيرية
محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالقناطر الخيرية
محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالقناطر الخيرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

القليوبية الفجر

أخبار تهمك

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

منذ ساعة

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

منذ ساعة و نصف

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 14 ساعة

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

11:26 ص

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار