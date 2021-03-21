محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بالقناطر الخيرية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة نيليه بنهر النيل بالقناطر الخيرية، للإشراف على تنفيذ الموجة ال 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية، وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك حفاظا على حق الدولة، واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل.



جرى خلال الحملة إزالة 50 حالة تعدي بمساحة 2688م2 بمدن بنها، والقناطر الخيرية، وطوخ، وكفر شكر.



وتفقد المحافظ جميع المخالفات الموجودة علي نهر النيل بنطاق مدينة القناطر الخيرية ووجه بحصرها للبدء في إزالتها، مؤكدًا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وجرى التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الإزالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة.



ووجه المحافظ، رئيس المدينه بإزالة التعديات والإشغالات بشكل فوري، وتحرير محاضر لأصحابها وموافاة المحافظة بتقرير يومي ببيان الحالات وما جرى من إجراءات حيالها.



وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أيضا مشروع توسعة موزع كهرباء مدينة القناطر الخيرية، لإضافة خلايا جديدة لتغذية مستشفى القناطر الخيرية العام الجديدة ومستشفى الحروق ووجه بسرعه الانتهاء من المشروع.



حاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء ياسر منصور مدير المسطحات المائيه بالقناطر الخيرية.