ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكترونى لآخر وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء إلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية).. بإكتشاف سحب مبالغ مالية من حسابه البنكى من خلال إستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به والصادرة فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.



بالفحص بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة شخص قام بإجراء عمليات شرائية إحتيالية على عدد من المواقع وتم رصد أوامر شراء حديثة بإستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى المستولى عليها.



أسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب جامعى- مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية).. إذ إستغل المذكور فترة عمله لدى الشاكى، وإستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به دون علمه، وإستخدامها فى شراء هاتف محمول وجهاز حاسب آلى "لاب توب" وساعة يد من على عدد من مواقع للتسوق الإلكترونى.



عقب تقنيين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه وعثر بحوزته (جهاز لاب توب- ساعة يد- هاتف محمول بفحصه تبين أنه مُحمل بأوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى وكذا فواتير شركات الشحن على الإنترنت).



بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



