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طفلة تسلم رسالة إلى السيسي: "مطمنة على مستقبلي وحضرتك معانا"

الأحد 21/مارس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجهت الطفلة مايا أحمد، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "شكرا على كل حاجة حضرتك عملتها، أنا مطمنة على مستقبلي، ومستقبل مصر وحضرتك معانا.. أحلى حاجة حصلت في حياتي أني شوفتك.. ممكن".

وقاطعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، قائلا: "ممكن إيه مايا.. أطلعلك؟"، ثم توجه الرئيس السيسي إلى المنصة، وقبل الطفلة مايا، واستلم منها رسالة، قائلا: "متشكرين".

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