طفلة تسلم رسالة إلى السيسي: "مطمنة على مستقبلي وحضرتك معانا"

وجهت الطفلة مايا أحمد، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "شكرا على كل حاجة حضرتك عملتها، أنا مطمنة على مستقبلي، ومستقبل مصر وحضرتك معانا.. أحلى حاجة حصلت في حياتي أني شوفتك.. ممكن".



