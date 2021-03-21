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مسحة طبية لمنتخب مصر قبل انطلاق معسكر كينيا وجزر القمر

الأحد 21/مارس/2021 - 11:56 ص
حسام البدري
حسام البدري
محمد جمال
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أجرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، المسحة الطبية  للكشف  المبكر عن فيروس "كورونا المستجد" فور تجمعهم بمقر فندق الاقامة،وذلك تحت أشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا. 

وخضع جميع أفراد البعثة والتي يترأسها المهندس أحمد مجاهد للمسحة وتحاليل الدم للاطمئنان على سلامة الجميع قبل بدء أول مران للفريق مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ٢٥ و٢٩ الشهر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتواجد جميع اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار باستثناء المحترفين، والمنتظر وصولهم اعتبارا من بدء موعد الأجندة الدولية.

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