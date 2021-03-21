خلال تفقده مستشفى الغردقة العام.. وكيل "الصحة" يوجه بعلاج مريض على نفقة الدولة (صور)





تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر مستشفى الغردقة العام وبرفقته مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.



وبدأ وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، واللجنة المرافقة له، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاشعة والقسم الداخلي والحضانة وشدد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء تقديم الخدمة، للمواطنين والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.



كما تم المرور على الصيدلية الداخلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال وجميع فصائل الدم ومشتقاته والتاكد ايضا من توافر الاكسجين وتم مراجعة تذاكر المرضى داخل المستشفى.



وخلال جولته وجه، وكيل وزارة الصحة، بسرعة استكمال ملف مريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لحالتة وتقييم حالتة الطبية وسرعة استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لة، نظرًا لظروفه، مشددًا على حسن إستقبال المرضي وذويهم.