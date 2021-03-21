الأنبا باخوم يترأس احتفالية جنود مريم



ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، محفل جنود مريم والإحتفال المئوي للجيو ماريا في العالم، وذلك بحضور الأب هدية تامر، المرشد العام لجنود مريم، والمجالس المختلفة لللجيو ماريا، والعديد من الممثلين عن فرق جنود مريم.

بدأ الإحتفال بصلاة المسبحة الوردية ثم صلاة القداس الإلهي، الذي تخلله كلمة روحية من نيافة الأنبا باخوم، تلاه كلمة الأب هدية، وتأمل عن القديس يوسف، ثم تجديد الوعد المريمي، بالإضافة إلى احتواء اليوم علي التراتيل الروحية من كورال القديس انطوان.

واختتم اليوم الإحتفالي بالتطواف بموكب العذراء مريم وإعطاء البركة الرسولية الختامية من نيافة الانبا باخوم للحضور