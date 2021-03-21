تركيا تقصف منطقة عين عيسى بريف الرقة في سوريا

شنت القوات التركية برفقة الفصائل الموالية، هجمات متجددة على منطقة عين عيسى "عاصمة" الإدارة الذاتية بريف الرقة الشمالي في محاولة منها للتقدم.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تصدت قوات سوريا الديمقراطية لهذه الهجمات التركية.

وقد أسفر القصف التركي، عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.

واستهدفت طائرة حربية تركية، مواقع عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة، ما أدى إلى حدوث انفجار عنيف في الموقع المستهدف.

وتأتي الضربات الجوية للقوات التركية بعد فشل الفصائل الموالية لتركيا في تحقيق تقدم على المحاور، وبعد غياب الطائرات عن قصف المنطقة منذ 17 شهراً.